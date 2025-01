Eagles x Packers: horário, onde assistir e o que esperar do jogo de playoffs da NFL

O confronto entre Philadelphia Eagles x Green Bay Packers, pela rodada de Wild Card dos playoffs da NFL, será disputado neste domingo (12), às 18h30min . O duelo ocorre no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos.

O que esperar de Eagles x Packers

Este mesmo duelo ocorreu na Semana 1, no primeiro jogo na história realizado no Brasil, em São Paulo. Na ocasião, os Eagles venceram, mas o confronto foi equilibrado e deu amostras de quais seriam as principais qualidades do time.