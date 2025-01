Marfinense Amad Diallo renova com o Manchester United até 2030

O meia-atacante marfinense Amad Diallo renovou seu contrato com o Manchester United até junho de 2030, anunciou nesta quinta-feira (9) o clube inglês, que conseguiu segurar um de seus jovens talentos mais cobiçados no mercado.

Desde que chegou à Inglaterra, em 2021, vindo da Atalanta, Diallo fez 50 jogos com a camisa do United.

Inicialmente, foi emprestado ao Glasgow Rangers (2021-2022) e ao Sunderland (2022-2023). Depois, uma lesão uma lesão o impediu de conseguir a titularidade no time de Old Trafford, pelo qual tem seis gols e sete assistências na atual temporada.

Diallo foi o autor do gol da vitória dos 'Red Devils' sobre o Manchester City (2 a 1) em meados de dezembro no Etihad Stadium. No último domingo, em Anfield, fechou o placar no empate em 2 a 2 com o Liverpool, atual líder do Campeonato Inglês.