Botafogo nega atraso em premiação da Libertadores e diz que elenco pediu aumento não previsto

Botafogo foi campeão da Libertadores e do Brasileiro em 2024. Vitor Silva / Botafogo

O Botafogo emitiu uma nota oficial nesta quinta-feira (9) para esclarecer os possíveis atrasos nos pagamentos de premiações aos jogadores pela conquista da Copa Libertadores da América de 2024. O clube carioca negou o fato.

A diretoria do clube carioca argumentou que a Conmebol repassou os valores dos prêmios para a CBF no dia 20 de dezembro. Posteriormente, a entidade que comanda o futebol nacional transferiu a quantia para o clube no dia 27 do mês passado, quando o departamento financeiro do Botafogo estava em recesso.

De acordo com a agremiação, os pagamentos serão feitos no prazo de 20 dias úteis após o recebimento do valor, o que está dentro do previsto. Assim, tudo seria quitado até o dia 24 de janeiro.

Na nota oficial, o Botafogo também afirmou que atletas que já deixaram o elenco pediram aumento de 25% da premiação antes do fim da última temporada. Mas a diretoria não acatou.

"Hoje alguns destes mesmos ex-jogadores estão promovendo inverdades na mídia na tentativa de garantir ganho pessoal. Esperamos que a imprensa cumpra o seu papel de contenção e apuração antes de permitir que jornalistas sejam utilizados para tais propósitos", escreveu em nota.