Ex-Grêmio está fora da pré-temporada pelo Flamengo

Cebolinha está no Flamengo desde 2022.

O Flamengo não contará com um ex-jogador do Grêmio na pré-temporada que fará nos Estados Unidos.

Everton Cebolinha , 28 anos, se reapresentou ao clube neste ano, mas os exames médicos mostraram que o atacante ainda não está totalmente recuperado da lesão no tornozelo esquerdo.

Cebolinha permanecerá no Rio de Janeiro para terminar o tratamento no CT George Helal. O jogador rompeu o tendão de Aquiles em agosto do ano passado e precisou ser submetido à cirurgia.