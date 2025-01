O xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna, declarou nesta sexta-feira (10) um toque de recolher noturno nas áreas afetadas pelos incêndios florestais que devastaram grande parte de Los Angeles.

"Você não pode ficar nessas áreas afetadas. Se estiver, você pode ser preso", disse Luna em uma entrevista coletiva. "Estamos fazendo isso para proteger as estruturas, as casas que as pessoas abandonaram porque ordenamos que elas saíssem".