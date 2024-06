O resultado do Gre-Nal 442 suscitou mais uma vez o debate sobre a falta de peças no elenco gremista. O 1 a 0 foi a sexta derrota seguida da equipe no Brasileirão e, agora, o clube amarga a vice-lanterna do campeonato, com seis pontos — mesma pontuação do Fluminense, último colocado.