Renato fala sobre má fase do Grêmio no Brasileirão: "Se estou atrapalhando, saio eu, sem problema algum"

A situação que já não estava fácil para o Grêmio ficou ainda mais complicada após a derrota no clássico Gre-Nal 442. Jogando mais uma vez longe dos seus domínios em virtude da Arena ainda estar fechada pela enchente do mês passado, o Tricolor perdeu por 1 a 0 no Couto Pereira e se afundou no Z-4 do Brasileirão. Agora, são seis derrotas seguidas no torneio de pontos corridos e a vice-lanterna, com seis pontos, mesma pontuação do Fluminense, último colocado.