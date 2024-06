O calvário do Grêmio segue no Brasileirão. Na tarde deste sábado (22), o Tricolor perdeu para o Inter por 1 a 0 e chegou a sua sexta derrota consecutiva no torneio de pontos corridos. Se não bastasse a dolorosa sequência negativa, afundou-se ainda mais no Z-4 da competição — é o penúltimo, com seis pontos.