"Não podemos baixar a cabeça", diz capitã do Grêmio após eliminação na Supercopa Feminina

Will Anacleto / Grêmio/Divulgação

Grêmio perdeu por 3 a 0 para o Corinthians no seu primeiro jogo na temporada.

As Gurias Gremistas não conseguiram bater o favoritismo do Corinthians , e foram eliminadas da Supercopa Feminina . Em duelo realizado neste domingo (9), na Arena, o Tricolor tropeçou por 3 a 0 e deu adeus à competição.

Na visão do clube, o Grêmio perdeu o confronto da partida quando, aos 33 minutos, a lateral-esquerda Raissa Bahia foi expulsa , após levar o segundo cartão amarelo. A avaliação do Tricolor é que, até este momento, a estratégia vinha dando certo.

— Eu fiquei feliz no início do jogo, que a gente conseguiu colocar a nossa proposta de jogo, que era marcar a série de bolas delas. Até conseguimos algumas chances de gol, infelizmente teve a expulsão e fica muito difícil controlar um jogo desse contra um time muito competente como é o Corinthians — afirmou a capitã Tayla e continuou:

— A partir desse momento que ficamos com uma menos, a gente fez o que pôde. Tentamos não tomar mais gols. Infelizmente, saímos derrotadas, mas não podemos baixar a cabeça. Tem um restante do ano que a gente pode se sobressair.

Pontos de atenção

A zagueira gremista também apontou alguns problemas que terão de ser solucionados para a sequência da temporada. O Tricolor ainda disputará Copa do Brasil , Brasileirão e Gauchão em 2025.

— Somos alto rendimento, não podemos falhar, principalmente contra os melhores times, ou o atual campeão da competição. Mas isso não pode desanimar. Estamos iniciando o ano, foi o nosso primeiro jogo , mas tem um ano todinho aí de competição e estamos com vontade de conquistar grandes jogos e vitórias — enfatizou Tayla.

Agora, o Grêmio se prepara para a estreia no Brasileirão. A fase inicial da competição tem rodadas agendadas para meio e final de semana até o término da classificatória.

O primeiro desafio das Gurias Gremistas será diante do Cruzeiro, fora de casa. O jogo está previsto para 23 de março.

