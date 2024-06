O Inter levou a melhor no primeiro Gre-Nal fora do Rio Grande do Sul. O Colorado venceu por 1 a 0 o Tricolor em confronto realizado no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. A enchente que afetou a Arena — e a maior parte do Estado — obrigou o Grêmio a mandar o jogo em outro local.