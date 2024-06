No primeiro Gre-Nal fora do Rio Grande do Sul pelo Brasileirão, a celebração foi de 2 mil colorados. Em um ambiente majoritariamente tricolor, no Couto Pereira, o Inter venceu por 1 a 0, gol contra de Gustavo Martins. Com o resultado, o time de Coudet subiu para 17 pontos, entrou no G-6 e agravou a crise na equipe de Renato, que só tem seis pontos e está afundada no Z-4.