Veja o ranking dos melhores jogadores do futebol brasileiro em 2024

Rodrigo Garro teve a melhor nota do Brasileirão. Rodrigo Coca / Agência Corinthians

A temporada de 2024 do futebol brasileiro foi encerrada. O Botafogo conquistou os títulos de Brasileirão e Libertadores. Enquanto o Flamengo ficou com a Copa do Brasil.

ZH destacou os melhores jogadores das três principais competições do futebol brasileiro na temporada, com base nas notas do Sofascore. O principal destaque ficou por conta do meia Rodrigo Garro, do Corinthians, que teve a melhor avaliação: 7.61 pelo seu desempenho no Brasileirão.

Entre os melhores também aparecem dois jogadores do futebol gaúcho: o atacante Wesley, do Inter, que teve a quinta maior nota do Brasileirão (7.41); e o goleiro Gabriel Vasconcelos, do Juventude, que teve a segunda melhor avaliação da Copa do Brasil (7.43). Confira abaixo todas as notas.

Brasileirão*

Rodrigo Garro (meia do Corinthians): 7.61 Matheus Perreira (atacante do Cruzeiro): 7.51 João Ricardo (goleiro do Fortaleza): 7.42 Raphael Veiga (meia do Palmeiras): 7.42 Wesley (atacante do Inter): 7.41

Copa do Brasil*

Arrascaeta (meia do Flamengo) - 7.49 Gabriel Vasconcelos (goleiro do Juventude) - 7.43 Gustavo Arana (lateral do Atlético-MG) - 7.43 Luiz Gustavo (meia do São Paulo) - 7.42 Bruno Zapelli (meia do Athletico-PR) - 7.42

Libertadores*

Gerson (meia do Flamengo) - 7.59 Gustavo Scarpa (meia do Atlético-MG) - 7.42 Paulinho (atacante do Atlético-MG) - 7.34 Savarino (meia do Botafogo) - 7.28 Guilherme Arana (lateral do Atlético-MG) - 7.25