Em meio a pressões sobre preço dos combustíveis, ICMS sobe para gasolina, diesel e etanol

Em meio à pressão da alta do dólar e do petróleo, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ( ICMS ) dos combustíveis vai subir em 1º de fevereiro, no próximo sábado, para gasolina, etanol e diesel; e vai cair para o gás . Como alertado pela coluna ainda em outubro, o reajuste foi aprovado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), que reúne Ministério da Fazenda e secretarias estaduais. Vale para todo o país, inclusive no Rio Grande do Sul. Embora seja um tributo estadual, o valor passou a ser nacional após lei de 2022, pela qual também tornou-se uma quantia fixa e deixou de ser um percentual aplicado em cima de um preço estimado de venda. O último aumento entrou em vigor em fevereiro de 2024 .

Bombas

Outras pressões

Dois fatores que pressionaram a Petrobras para reajustar preços nas refinarias estatais, o dólar segue em patamar alto e o petróleo saiu da casa dos US$ 70 para perto dos US$ 80 nas últimas semanas. Embora os valores estejam desfasados, a direção da petroleira tem dito que seguirá na retranca, afirmando que a instabilidade com o pacote fiscal do governo Lula e com a volta de Donald Trump já está "arrefecendo". Em 2024, a Petrobras já mexeu pouco nos valores, que têm forte impacto na inflação. Ainda assim, a empresa nega pressão do Executivo para segurar preços. Nesta segunda-feira (27), Lula reúne-se com a presidente da Petrobras, Magda Chambriard.