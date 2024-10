As dificuldades para contratar financiamentos de imóveis com a Caixa Econômica Federal chegaram ao Minha Casa Minha Vida (MCMV), programa de habitação popular do governo federal. Os problemas estão ocorrendo nas faixas 1 e 2, destinadas às famílias com rendas menores (veja tabela abaixo). O problema é a falta de repasse do valor do subsídio pelo Executivo ao banco.