Não vai faltar ovo, garantem indústrias

Além da disparada no preço, a crise do ovo nos Estados Unidos já provoca falta do alimento em alguns locais daquele e de outros países. Mas aqui no Brasil, não haverá desabastecimento, garantiu o presidente da Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav), José Eduardo Santos, em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.