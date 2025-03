Descontos não autorizados em benefícios do INSS? Veja como cancelar e solicitar o ressarcimento

O jornalista Guilherme Jacques colabora com a colunista Giane Guerra, titular deste espaço.

No Rio Grande do Sul há apenas uma instituição conveniada e autorizada a realizar os descontos, segundo o INSS. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Provocada por leitores sobre a quantidade de descontos não autorizados, feitos por sindicatos e associações, na folha de pagamento de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a coluna buscou a previdência para entender estes casos. Ao todo, no Rio Grande do Sul há apenas uma instituição conveniada e autorizada (veja abaixo), enquanto no restante do país há outras 40 que podem efetuar tais descontos. Como não há limite territorial, o beneficiário pode se associar às entidades de outros Estados.

O procedimento, porém, precisa ser devidamente autorizado. “O desconto tem de ser formalizado por um termo de adesão”, diz o INSS, citando que "deve ser por meio de assinatura eletrônica”, com apresentação de RG e CPF do beneficiário. Apesar disso, o aposentado ou pensionista pode, sim, constatar descontos irregulares. Sobre eles, o INSS afirma reforçar auditorias e medidas de proteção. Além disso, orienta que é possível solicitar o cancelamento e o ressarcimento dos valores.

O primeiro passo é checar o contracheque do benefício e verificar o que está sendo descontado – o instituto determina que na descrição do desconto conste o nome da entidade e um telefone 0800 para contato. O cancelamento pode ser realizado no aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135. Já o estorno do que não foi autorizado pode ser pedido diretamente à associação ou sindicato através do 0800 que estiver no contracheque ou ao próprio INSS pelo e-mail acordo.mensalidade@inss.gov.br.

No RS

Única instituição conveniada ao INSS no Rio Grande do Sul, a Associação Brasileira de Aposentados e Pensionistas (Abrapps) tem sede no centro de Porto Alegre. A gerente do local, Amanda de Moraes, diz que, além de ser a única no Estado, é uma das poucas com atendimento presencial, por isso, facilmente localizável.

– Tentamos sempre ajudar, mas recebemos muitas reclamações, pessoas que chegam furiosas, mas que são descontadas por outras associações ou que, sim, autorizaram e não lembram.

Por isso, ela reforça a orientação de verificar no contracheque quem está realizando o desconto e tentar o contato pelo 0800 que deve, obrigatoriamente, a aparecer na descrição.

Como cancelar

Acesse o Meu INSS com login e senha.

Na página inicial selecione Novo pedido.

No campo de busca (onde tem a lupa) escreva "excluir mensalidade".

Vão aparecer opções, selecione "excluir mensalidade de associação ou sindicato no benefício".

Clique em "atualizar" para conferir e atualizar seus dados, se necessário.

Após atualizar os dados, selecione "avançar".

Leia as instruções e escolha "avançar".

Informe os dados solicitados e clique em "avançar".

Anexe os documentos (se for necessário) e vá em "avançar".

Selecione a agência de relacionamento com o INSS e escolha "avançar".

Confira os dados informados no requerimento.

Clique em "declaro que li e concordo com as informações acima" e clique em "avançar".

