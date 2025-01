Como calcular o reajuste de 2025 das aposentadorias que o INSS começou a pagar

Começou nesta segunda-feira (27) e vai até 7 de fevereiro o pagamento das aposentadorias e demais benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com o reajuste de 2025 (confira calendário no final da coluna). O início contempla quem ganha o piso, que é o mesmo valor do salário mínimo nacional. Segurados com renda mensal acima de um salário mínimo começam a ser creditados em 3 de fevereiro. O calendário segue de acordo com o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.