O que será dos supermercados Nacional do Litoral com fechamento de lojas por Carrefour

Loja do Nacional no Litoral recebeu ovos de Páscoa, apesar da previsão de fechamento. Nicolas Amaral / Arquivo pessoal

Da leva de fechamentos de supermercados Nacional pelo Carrefour, leitores perguntam bastante sobre o que vai ser das lojas do Litoral. São principalmente funcionários da própria empresa, preocupados com os empregos, mas também chegam questionamentos de clientes. Por muitos anos, a bandeira foi uma das mais conhecidas entre os veranistas.

Presidente da Federação dos Empregados do Comércio do Rio Grande do Sul (Fecosul), Guiomar Vidor confirmou à coluna que já está encaminhado o encerramento das operações de Torres, Capão da Canoa e Tramandaí. Há negociação para tentar a transferência dos funcionários e pagamento de algum tipo de indenização. Até chamou a atenção que as unidades tiveram suas prateleiras repostas recentemente, inclusive com ovos de chocolate para a Páscoa.

Por enquanto, os supermercados de Osório e Santo Antônio da Patrulha seguem com operação normal, diz a presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio de Santo Antônio da Patrulha, Adriana Costa de Oliveira. As unidades estão até para receber funcionários de outras.

Ainda em abril do ano passado, a coluna noticiou em primeira mão que o Grupo Imec, de Lajeado, havia comprado em Xangri-lá e em Imbé dois supermercados da bandeira Nacional que eram do Carrefour. Estes eram do enxugamento anterior feito pela rede francesa, que adquiriu o Grupo Big em 2022.

O Carrefour tem optado por não se manifestar à coluna sobre o fechamento de lojas, mas o espaço segue aberto. Em comunicado a acionistas, pois tem capital aberto na bolsa de valores, confirmou que pretende vender todas as lojas do Nacional, o que indica que a marca será extinta. As que não conseguir serão fechadas ainda no primeiro semestre de 2025.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: no alvo de Trump, novo atacarejo de SC, expansão alemã aqui e 50 eletropostos pelo RS

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.