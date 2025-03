Colha e pague de frutas silvestres: como explorar mais este turismo no RS

Atividade mostra origem dos alimentos para as crianças.

Uma provocação interessante, feita pelo pesquisador da Embrapa, Luis Eduardo Antunes: termos mais "colha e pague" de frutas silvestres e fortalecer as que já temos para que mais turistas tenham conhecimento dos destinos. Antunes enviou à coluna divulgações fortes que são feitas por pequenas propriedades de outros Estados, que preparam minimamente suas estruturas para receber os visitantes que vivem a experiência da colheita e levam frutas deliciosas para casa, além de mostrar para as crianças que elas não nascem na prateleira do supermercado.