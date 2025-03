Quem declara o Imposto de Renda no início do prazo recebe a restituição primeiro? Veja regras de 2025

Não necessariamente quem envia logo no início do prazo a declaração de imposto de renda da pessoa física (DIRPF) recebe a restituição no primeiro lote. Ou seja, quem acertar suas contas com o Leão já nesta segunda-feira (17) não automaticamente, se tiver direito a algum valor de restituição, o receberá na data inicial de pagamento, marcada para 30 de maio.