A Receita Federal espera receber 3,265 milhões declarações do Imposto de Renda 2025 no Rio Grande do Sul. A informação é do superintendente do órgão no Rio Grande do Sul, Altemir Melo. O número é 6,42% maior do que o total enviado no ano passado, quando foram 3,068 milhões de acertos com o Leão. Lembrando que o prazo foi ampliado no ano passado para os gaúchos devido à enchente.