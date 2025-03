A distribuidora de bebidas no sul da Capital que, antes de inaugurar, originou um bar na Zona Norte

O plano inicial era uma distribuidora de bebidas na zona sul de Porto Alegre, mas a ideia foi ganhando incrementos: uma marca própria de carvão, uma de gelo e presentes personalizados para assadores. Uma forma de otimizar o uso do imóvel de 284 metros quadrados. Depois, antes mesmo de inaugurar a primeira unidade, surgiu a possibilidade um novo ponto, dessa vez na Zona Norte. Lá, a ideia acabou sendo diferente: um bar, com pratos quentes no almoço e espaço para happy hour no final do dia.