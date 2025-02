Crise do ovo nos EUA fará preço disparar no RS

A crise do ovo nos Estados Unidos chegará ao bolso dos gaúchos. A gripe aviária levou ao abate de milhares de galinhas, provocando um aumento forte no preço do alimento para os norte-americanos. Cargas do produto estão até sendo roubadas. Fazendo a conversão do dólar, o que potencializa a diferença, tem dúzia de ovos sendo vendida a R$ 90.