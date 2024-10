Caixa assinará poucos contratos antes de restringir financiamentos de imóveis nesta semana

É a última semana para assinar contratos antes de a Caixa Econômica Federal implementar as regras mais restritivas para financiamento de imóveis. A partir de sexta-feira (1º), na tabela Sistema de Amortização Constante (SAC) – prestação começa mais alta, mas diminui ao longo do tempo –, a cota de empréstimo diminuirá de 80% para 70% do valor do imóvel. Na Price – parcelas iguais, mas com valor final maior de juro –, a redução será de 70% para 50%. O resultado é que o comprador terá que pagar uma entrada de um valor maior.