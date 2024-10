As duas saídas negociadas pelo setor financeiro para destravar os financiamentos de imóveis

A falta de recursos da poupança e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) está travando os financiamentos de imóveis e levará a Caixa Econômica Federal (CEF) e baixar as cotas de empréstimo em novembro. O assunto preocupa compradores, vendedores e o setor imobiliário como um todo. Para saber uma projeção, a coluna entrevistou o diretor-executivo da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), Filipe Pontual, no Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, que apontou duas saídas: liberação dos compulsórios da poupança e redução do prazo para resgate das Letras de Crédito Imobiliário (LCI).