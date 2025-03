Grupo de segurança investirá R$ 32 milhões, inclusive comprando mais concorrentes

Grupo de segurança de patrimônio criado em Santa Cruz do Sul em 1991, a Cindapa investirá R$ 32 milhões em expansão. Do total, R$ 12 milhões serão aplicados em 2025, principalmente na compra de equipamentos que são alugados para clientes – a empresa também vende. O restante do orçamento será para aquisição de outras empresas ao longo dos próximos quatro anos, conta o CEO Sergio Bica:

Enquanto isso, a Cindapa finaliza sua sede de R$ 3 milhões em Porto Alegre, no bairro Rio Branco, que servirá de exemplo para clientes. Bica diz que será um prédio “inteligente”, com sistemas digitais de ar, de segurança, de acesso a elevadores e câmeras de reconhecimento facial. Em tempo: a sede antiga, no 4º Distrito, ficou com 1,5 metro de água na enchente, o que levou à mudança. A empresa emprega 1,6 mil pessoas.