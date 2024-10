Seja um boleto e pague-se primeiro

Um dos mantras financeiros que a coluna prega é o “pague-se primeiro”. Ele vale para aquelas pessoas (que são a maioria) que têm dificuldade de fechar o mês com alguma sobra do salário. Por isso, mesmo que paguem todas as despesas, não conseguem fazer uma reserva de emergência e muito menos ter investimentos para planos e sonhos. Então, a dica é, assim que pingar o salário na conta, já tirar uma parte dele para guardar. Seja um boleto, pague a si mesmo primeiro e use o restante ao longo do mês.