Casa própria: com contratos travados na Caixa, quais as opções para financiar o imóvel

Financiamentos de imóveis parados preocupam compradores, vendedores, corretores e construtoras. A falta de recurso da poupança e do Fundo de Garantia do Tenpo de Serviço (FGTS) restringe os contratos, principalmente da Caixa Econômica Federal (CEF), que domina 68% do crédito imobiliário no país e reduzirá em novembro a cota dos empréstimos. Bancos, governo e empresas buscam soluções. Enquanto isso, a coluna foi buscar o que resta ao consumidor que quer comprar a casa própria. Confira a entrevista do podcast Nossa Economia, de GZH, com a diretora de Assuntos Habitacionais do Sindicato dos Corretores de Imóveis do Rio Grande do Sul (Sindimoveis-RS), Simone Carvalho.