Com o prazo de resgate encerrado nessa quarta-feira (16), o dinheiro "esquecido" nas instituições financeiras está sendo transferido nesta quinta-feira (17) ao Tesouro Nacional. Há, porém, um prazo para contestação, mas tem uma burocracia. Ainda é possível, no entanto, fazer a consulta pelo Sistema de Valores a Receber do Banco Central.