Presidente do Equador pediu apoio militar aos EUA em reunião com Trump

O Equador pediu ao presidente americano, Donald Trump, apoio militar na luta contra o narcotráfico, durante uma reunião "positiva" entre os governantes no fim de semana, informou nesta terça-feira (1º) o mandatário Daniel Noboa a poucos dias de um disputado segundo turno eleitoral.

O presidente equatoriano é um dos principais aliados dos Estados Unidos na América Latina e busca apoio internacional na guerra contra as facções que atingem o país.

Noboa, de 37 anos, está em plena campanha política com vistas ao segundo turno de 13 de abril, no qual as pesquisas preveem uma disputa acirrada contra a esquerdista Luisa González.