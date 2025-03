RS compra 7% dos carros que a BYD vende no Brasil: "Estamos nos espalhando"

O Rio Grande do Sul responde por 7% das vendas da BYD, montadora chinesa famosa pelos carros elétricos, mas que também produz híbridos. É a mesma participação do Estado no PIB brasileiro. Uma fatia um pouco menor do que isso, de 5%, é o que virá para o mercado gaúcho dos 5,5 mil novos veículos vindos no navio Explorer nº 1, que saiu de Ningbo, na China, e cujo desembarque a coluna acompanhou no porto em Aracruz, no Espírito Santo.