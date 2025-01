Outra cidade do RS jogará seu charme por uma fábrica da BYD, gigante chinesa de carros elétricos

Marcada para o início de fevereiro uma reunião em São Paulo de uma comitiva de Rio Grande, no sul do Estado, com a BYD, gigante chinesa conhecida pelos carros elétricos, mas que também fabrica de chips a painéis solares. O secretário municipal de Desenvolvimento, Inovação e Economia do Mar, Vitor Magalhães, está de olho em uma fábrica de autopeças. Na mala, levará a proposta de incentivos fiscais personalizados e o atrativo de instalar-se em um terreno do distrito industrial, próximo do porto, o que facilita a logística de importação e exportação.