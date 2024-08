De veículo elétrico a painel solar, as chances do RS com a chinesa BYD: "Mão de obra é muito importante"

É evidente o interesse da gigante chinesa BYD em ter uma operação no Rio Grande do Sul, seja para fabricar veículos elétricos ou autopeças, painéis solares ou mesmo chips. Como a coluna noticiou, o governador Eduardo Leite esteve na semana passada com a direção da montadora em São Paulo, dias depois de a empresa ter recebido uma comitiva de Igrejinha. Confira a entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, do vice-presidente da BYD no Brasil, Alexandre Baldy.