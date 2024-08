Cidade gaúcha mostrará seus atrativos para ter fábrica da chinesa BYD, conhecida pelo carro elétrico

O prefeito de Igrejinha, Leandro Horlle, irá a uma reunião em São Paulo com a direção da BYD, indústria chinesa conhecida pelos carros elétricos, mas que também fabrica de painéis solares a chips. O encontro tem sido mantido em sigilo, mas a coluna soube que está previsto para a semana que vem e que a comitiva apresentará possibilidades para implantação de uma unidade fabril no município do Vale do Paranhana. Isso inclui informações sobre terrenos disponíveis, mão de obra e incentivos fiscais.