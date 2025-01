Apostando na antecipação de vendas, malharia da Serra planeja faturar 10% mais e investir R$ 5 milhões em 2025

Com a expectativa de aumentar seu faturamento em 10% neste ano, a Biamar Malhas, de Farroupilha, na Serra , planeja investir ao menos R$ 5 milhões neste ano. A expansão da produção, modernização do maquinário e sustentabilidade são pontos centrais.

Para impulsionar os investimentos, a malharia vem concentrando esforços em antecipar as vendas de janeiro. Transformou, inclusive, o período em seu melhor faturamento no ano. Em 2024, o mês do ano respondeu por 20% do faturamento anual. Agora, a empresa espera que a participação fique em 25%.

Entre as estratégias que tem adotado, a Biamar aposta em um evento para apresentar a coleção de inverno, prazo de pagamento para maio e, neste ano, lançou um site para vender diretamente aos lojistas. Além disso, investe em guias de turismo comercial, que buscam comerciantes nos três estados do Sul. Sobre eles, aliás, o Rio Grande do Sul é 70% do mercado da malharia, seguido por Santa Catarina com 20%. Paraná e outros ficam com 10%.