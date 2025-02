Grupo constrói complexo de lojas em Porto Alegre e venderá carros de marca da China que estreia no Brasil

No mercado desde 1987, o grupo Super AutoBR comprou por R$ 15 milhões a marca de concessionárias Ramada, que tinha loja na esquina das avenidas Ipiranga e João Pessoa, em Porto Alegre. Com isso, além da Ford, a empresa passa a vender veículos da Mitsubishi. E tem mais: está construindo um complexo de R$ 20 milhões na Avenida Farrapos, com previsão de ficar pronto ainda em fevereiro.

O local terá duas novas concessionárias, um setor para receber peças e área para preparar carros novos. No ponto, ficava a Super Auto Ford, antiga Ribeiro Jung, adquirida pelo grupo em 2019. O diretor comercial, Marcelo Perna, explica que a enchente causou danos no prédio, que foi demolido e construído "do zero".

— O terreno ficou com bastante água e o prédio já tinha 80 anos. Ficou bastante ruim - acrescentou.

Dois "piscinões" subterrâneos estão sendo construídos no local para escoar a água, evitando novas inundações. O terreno também foi elevado em 50 centímetros. Ficar no ponto foi a opção pelo fácil acesso a cidades da Região Metropolitana.

Outro ponto curiosíssimo: a Super AutoBR ganhou recentemente a concessão da GAC Motors, marca chinesa de carros elétricos, híbridos e a combustão. A fabricante está entrando agora no Brasil, com força para brigar com BYD e GWM no segmento de eletrificados.

A SuperAutoBR possui sete concessionárias em Porto alegre, além de uma unidade Ford em Pelotas. Em breve, abrirá uma nova loja da Ford na Avenida Sertório. A loja da Ipiranga, que mudou de ponto no final de janeiro para o espaço que também é ocupado pela Sagara Suzuki, em frente ao Bourbon Ipiranga, seguirá funcionando. O prédio da antiga Ramada, próximo ao Shopping João Pessoa, foi desocupado. A empresa emprega 200 funcionários e está abrindo mais vagas para as lojas em construção.

*Colaborou Diogo Duarte e Guilherme Gonçalves

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: supermercados Nacional fechados, shopping bilionário e emprego que paga até R$ 17 mil

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.