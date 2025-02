Engatilhado leilão da área para terminal de R$ 700 milhões no porto de Rio Grande

Está prevista para o início do segundo trimestre a licitação da área no porto de Rio Grande na qual a chilena CPMC quer instalar um terminal de exportação de celulose. A previsão foi dada à coluna pelo presidente da Portos RS , Cristiano Klinger, e pelo gerente de Planejamento e Desenvolvimento da autoridade portuária, Fernando Estima, em reunião aqui em Rio Grande.

A disputa ocorrer e uma empresa parceira da CMPC vencer são essenciais para sair o complexo industrial de R$ 24 bilhões da empresa em Barra do Ribeiro, maior investimento da história do Rio Grande do Sul. Já hoje, 96% do que produz em Guaíba é vendido ao Exterior, com um volume que será muito maior com a nova unidade.