Nova loja da chinesa BYD no RS prevê vender R$ 4,5 milhões por mês em carros elétricos e híbridos

Uma das concessionárias da montadora chinesa BYD no Rio Grande do Sul, o Grupo Iesa abriu uma nova loja em Canoas, na Região Metropolitana. O espaço de 900 metros quadrados às margens da BR-116 recebeu um investimento de R$ 3,7 milhões. A intenção é faturar R$ 4,5 milhões por mês com a venda de carros elétricos e híbridos.

É a sétima loja da marca asiática aberta pela Iesa. As demais ficam em Porto Alegre, Novo Hamburgo, Caxias do Sul, Passo Fundo, Santa Maria e Pelotas. As próximas serão na Capital e em Ijuí, com previsão de abertura ainda no primeiro trimestre.