Localizada entre prédios dos três poderes, a Praça Marechal Deodoro , mais conhecida como Praça da Matriz , é um dos espaços públicos mais tradicionais do Centro Histórico de Porto Alegre . O local passou por uma grande reforma em 2022 , com investimento de R$ 2,39 milhões pela prefeitura de Porto Alegre. Na época, foi feita a recuperação de todo o calçamento com pedras portuguesas — que estava esburacado —, instalada nova iluminação e refeito o paisagismo. Agora, três anos depois, parte desses problemas voltou a surgir.

Cúpulas faltando em postes de luz, pichações nos monumentos, piso desnivelado e peças de granito quebradas : esses foram os problemas observados pela reportagem de Zero Hora quando esteve no local na semana passada. À noite, a falta das lâmpadas deixa alguns pontos da praça escuros .

Junto ao monumento em homenagem a Júlio de Castilhos, foram observados rabiscos e pedras portuguesas recolocadas de forma diferente da característica original. Uma placa que fazia parte da estrutura também foi retirada — ela ficava em frente a uma estátua em bronze. E as quinas da mureta no entorno, pintadas de cor amarela na última revitalização, estão quebradas .

Sobre a iluminação da praça, a concessionária IPSul, que cuida do serviço, informa que faz vistorias periódicas no local. Nesta segunda-feira, a reportagem identificou, na calçada da praça, um poste de luz sem a cúpula e a lâmpada . Ele está em frente ao prédio da Assembleia Legislativa.

Os postes no corredor junto à Rua Duque de Caxias ficam apagados à noite deliberadamente. O motivo, segundo a prefeitura, foi um pedido do governo do Estado para que as luzes de LED não interfiram na cor da iluminação cênica do Palácio Piratini.