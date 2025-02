A rede de supermercados de SC que quer se tornar uma das maiores do RS

Com sede em Concórdia (SC), o Grupo Passarela investirá mais de R$ 200 milhões em 2025, com a abertura de seis lojas no Rio Grande do Sul. Serão atacarejos do Via Atacadista em Lajeado, Novo Hamburgo, Santa Maria, Venâncio Aires e Bento Gonçalves e um Passarela Supermercados em Santa Cruz do Sul. No mercado catarinense, serão apenas duas. Dos 1,1 mil empregos que serão abertos, 900 serão no Rio Grande do Sul.