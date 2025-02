Miss Universe Brasil 2025: assista ao vivo à final do concurso

Aline Fritsch foi escolhida para representar o Rio Grande do Sul na etapa nacional. Guilherme Flores / Divulgação

A grande final do Miss Universe Brasil ocorre na noite desta quinta-feira (13). Além da coroa, as 24 candidatas disputam uma vaga no concurso mundial.

A cerimônia está prevista para começar às 20h30min. Assista:

O evento é transmitido no canal oficial do concurso no YouTube, Miss Universe Brasil TV.

Mudanças no concurso

A competição costumava ocorrer no segundo semestre do ano, mas esta edição está sendo realizada em fevereiro.

Por conta da mudança, o concurso não terá o tradicional desfile de traje típico, já que não houve tempo para a preparação das peças.

Neste ano, Distrito Federal, Rio de Janeiro e Roraima não participam da competição.

Representante gaúcha

Aline Fritsch é formada em Medicina. Miss Universo Brasil / Reprodução

O Rio Grande do Sul é representado no evento por Aline Fritsch, 26 anos. Natural de Lagoão, no Vale do Rio Pardo, a modelo é formada em Medicina pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos).

Quem venceu o último Miss Universe Brasil

Luana venceu o Miss Universe Brasil 2024. Miss Universe Brasi / Divulgação