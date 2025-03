Confira a provável escalação do Inter para o jogo contra o Flamengo

Wesley deve voltar ao time titular. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O Inter fará sua estreia no Brasileirão neste sábado (29), 21h, contra o Flamengo no Maracanã. O técnico Roger Machado deve colocar em campo uma equipe similar a que disputou a final do Gauchão contra o Grêmio.

O Colorado deve entrar em campo com Rochet; Aguirre, Vitão, Rogel (Juninho) e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique; Vitinho, Alan Patrick e Wesley; Valencia.

No Maracanã, Roger não contará com o lesionado Victor Gabriel, porém tem três opções para o setor: Juninho, Rogel e Kaique Rocha.

Rochet, que voltou a atuar com o Uruguai, deve retomar seu espaço no gol. O mesmo vale para Wesley, que nas finais do Gauchão saiu do banco. No ataque, a dúvida será entre Borré e Valencia.