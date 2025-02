Aline participa de concursos desde os 11 anos de idade. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Quem acompanhar o Miss Universe Brasil 2025 nesta quinta-feira (13) vai se deparar com um evento em um formato um pouco diferente. A ideia é que ele não ultrapasse três horas, segundo a organização da cerimônia – a torcida do Rio Grande do Sul estará com a médica Aline Fritsch, de 26 anos, natural de Lagoão.

Este ano, a competição terá uma etapa a menos, já que não haverá o tradicional desfile de traje típico, momento em que as candidatas vestem fantasias e adornos em homenagem aos seus respectivos Estados.

O motivo da mudança, de acordo com CEO do Miss Universe Brasil, Gerson Antonelli, é o pouco tempo para a preparação, já que esta edição está sendo realizada mais cedo do que o habitual: costumava ocorrer sempre no segundo semestre do ano, mas agora está sendo realizado em fevereiro.

— O traje típico demora muito tempo para ser feito, e aí como adiantei o concurso, não daria tempo para os Estados confeccionarem. É uma decisão sábia também para diminuir o tempo de duração do concurso, mas o traje típico pode voltar na próxima edição — projeta Antonelli.

Segundo o coordenador do Miss Universe Rio Grande do Sul, Paulo Linhares, a mudança faz sentido, pois um traje exige um grande esforço para ser confeccionado:

— Tem todo um estudo de cada Estado para saber qual traje fazer, tem que ver a disponibilidade do estilista, leva pelo menos 45 dias para ser feito. Pelo tempo curto, a organização optou por não incluí-lo.

A retirada desta etapa, no entanto, não terá impacto na nota das candidatas. Isso porque, de acordo com Antonelli, o traje típico não faz parte do critério de avaliação da competição, seja na etapa nacional ou global:

— É simplesmente um momento a mais onde as candidatas podem apresentar a cultura dos seus Estados, nos concursos nacionais, e a cultura dos seus países, no Miss Universe, mas não vale pontos para nenhuma classificação.