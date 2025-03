Como será a operação gastronômica em prédio histórico de Porto Alegre após saída de tradicional restaurante

Novo restaurante vai funcionar no sétimo andar do Palácio do Comércio. Nilton Santolin / Divulgação

Após o último dia de atividades do restaurante Berna, que ocorreu nesta sexta-feira (28), um novo estabelecimento gastronômico assume o espaço no sétimo andar do Palácio do Comércio já a partir da próxima segunda-feira (31). A operação ficará a cargo do Espaço Demetra, que já mantém outro restaurante em Porto Alegre.

A Demetra foi fundada em 2021 pelo empresário porto-alegrense Eduardo Cruz, 50 anos. A marca surgiu com o foco em oferecer serviços de alimentação de "alta gastronomia" em eventos, mas desde 2024 já opera um restaurante próprio. O estabelecimento fica no segundo andar do prédio do CIEE, no número 861 da Rua Dom Pedro II, na Capital.

— Nossa expectativa é muito boa, estamos muito felizes em assumir esse ponto em um local tão tradicional da cidade. Vamos proporcionar uma experiência gastronômica de grande qualidade ao público — destaca Eduardo Cruz.

O restaurante, que oficialmente se chamará Espaço Demetra Palácio do Comércio, continuará servindo um cardápio de almoço executivo aos frequentadores, de segunda-feira a sexta-feira. A operação continuará no formato buffet, com saladas, pratos quentes e sobremesas — Eduardo aponta esse ponto como o que sofrerá o maior incremento neste primeiro momento, com uma nova oferta de tortas, especialmente cheesecakes e banoffees.

O empresário destaca também que o ambiente do Berna será em grande parte mantido, pelo menos nesta primeira fase de operação. Na estrutura, ocorrerão renovações, como a climatização da cozinha, por exemplo.

O Espaço Demetra também será o responsável por servir o almoço no tradicional Tá na Mesa, organizado semanalmente pela Federasul no Palácio do Comércio, assim como em qualquer outro evento gastronômico realizado no prédio.

Nova operação no último andar do prédio

Além da instalação do Espaço Demetra no sétimo andar do Palácio do Comércio, o empresário Eduardo Cruz deverá levar um novo empreendimento ao local. Trata-se de uma operação que ocupará o nono e último andar do prédio, explorando o rooftop que há no palácio, hoje sem ocupação.

De acordo com Cruz, esta operação será uma cafeteria da marca Starbucks, que deverá funcionar entre 9h e 17h. Contudo, o planejamento é que, depois deste horário, a operação passe a oferecer drinks, ficando aberta até cerca de 22h. A previsão é que o espaço seja inaugurado no segundo semestre deste ano.

— Esta será uma grande novidade. Vamos explorar este espaço incrível do último andar do prédio, que tem uma vista fantástica do Guaíba, certamente uma das melhores em toda a cidade — reforça.

Despedida do Berna

O restaurante Berna, fundado em 1986 e instalado no edifício desde 2004, serviu seus últimos pratos nesta sexta. O estabelecimento era comandado pelo casal Elton Pivatto, 64 anos, e Márcia Balestro, 54 anos.

— Aqui fizemos verdadeiros amigos e construímos uma história maravilhosa, que eu vou levar para sempre comigo — disse Elton em entrevista a Zero Hora na quinta (27).

Os proprietários do Berna não têm planos de retomar a operação em outro local. Contudo, essa hipótese ainda não está descartada pelos sócios.

— Primeiro, vamos encerrar este ciclo da melhor maneira possível, com a certeza do dever cumprido. Vamos descansar um pouco, depois de todos esses anos com uma rotina que também exige muito. Não dá para dizer que vamos reabrir o restaurante no futuro, mas também não dá para dizer que não vamos — contou Elton.