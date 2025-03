Começou a ser montado o palco da festa organizada pela prefeitura de Porto Alegre para celebrar os 253 anos da Capital. O tradicional Baile da Cidade 2025 ocorrerá no próximo sábado (29), no Parque Farroupilha, também conhecido como Redenção . Os artistas começam a se apresentar a partir das 15h, em uma estrutura montada de frente para o espelho d'água. A expectativa é de receber mais de 20 mil pessoas no local.

Apenas a área do espelho d'água será reservada para o show. O restante do parque estará aberto para os frequentadores. Para as apresentações, estão sendo instaladas, além do palco, caixas de som e camarins.