Muro de centro de triagem de presos cede durante o temporal e atinge casas na zona leste de Porto Alegre

De dentro da Nugesp é possível ver ponto onde muro cedeu e atingiu casas vizinhas. Lucas Abati / Agência RBS

As intensas rajadas de vento que atingiram Porto Alegre durante o temporal de segunda-feira (31) fizeram com que o muro do Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional (Nugesp) cedesse. O centro de triagem de presos fica próximo ao viaduto São Jorge, no bairro Partenon, na Zona Leste.

Três residências vizinhas ao centro de triagem de presos foram danificadas por blocos de concreto e tijolos que caíram sobre elas.

Parte da estrutura atingiu o telhado da casa de Viviane Rodrigues. Os blocos de concreto caíram sobre a cama de um dos quartos da residência. Não tinha ninguém no cômodo no momento do incidente.

Leia Mais Combinação de fenômenos severos explica chuvarada com vendaval em Porto Alegre e Região Metropolitana; entenda

— Naquele quarto fica a minha netinha. Quando ela vem me visitar ela fica ali, mas nesse momento ela está com a mãe dela, vem só aos finais de semana. Graças a Deus ela não estava aí — conta Viviane.

Veja vídeo

A moradora relata que ouviu um barulho e imaginou que telhas estivessem voando, mas eram os tijolos e concretos do muro caindo. Assustada, ela saiu com o filho para a rua.

Viviane conta que acionou a Defesa Civil ainda na noite de segunda-feira, mas ninguém havia comparecido ao local até o fim da manhã desta terça.

— Chamei a Defesa Civil ontem (segunda) e liguei novamente para eles hoje (terça). Eles disseram que já estão vindo com urgência. E a Nugesp mandou um engenheiro aqui, o engenheiro disse que ia resolver hoje, que iria chamar alguém pra ver esse muro, para puxar pra lá. Até agora não apareceu ninguém — conta.

Além da casa de Viviane, parte do muro também atingiu outras duas residências. Uma delas foi a do aposentado Jaime Macedo, onde a estrutura está sustentada em um dos pilares e na parede do quarto em que ele dorme.

— Só escutei o barulho, não tinha a mínima noção do que tinha acontecido, só fui ver quando parou o temporal. Poderia ter morrido dentro de casa — relata Macedo.

O morador conta que um funcionário do centro de triagem de presos visitou o local e informou que havia acionado o Ministério Público, mas, até o momento, também não recebeu nenhuma visita.

Secretário diz que tudo já será reparado nos próximos dias

O secretário de sistemas penal e socioeducativo, Luiz Henrique Viana, afirmou que a construtora Verdi - responsável pela construção do Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional (Nugesp) - vai iniciar ainda nesta terça-feira (1º) a demolição do muro que caiu.

O secretário esteve na residência de Viviane e ofereceu algumas possibilidades para a família, até que a situação se resolva.

— Ela vai ser levada para um hotel aqui próximo, estão vendo o melhor local para ficar próximo de casa e porque trabalha perto também. A outra família não tem problemas, só vamos ter cuidado para remoção do muro — disse Viana.

Nas outras casas, não houve danos significativos, por isso não haverá necessidade de as pessoas saírem de casa. Ainda conforme o governo do Estado, como a obra ainda está na garantia, todos os reparos serão custeados pela construtora.

— A empresa nos garantiu que a reconstrução da área atingida, ou até uma fabricação de casa nova, será imediata. A empresa construtora já está tomando essas providências —garantiu o superintendente dos serviços penitenciários Luciano Lindemann.

Durante as obras, a segurança deve permanecer reforçada no Nugesp. O Centro de Triagem não sofreu nenhuma alteração no funcionamento.

Veja a nota da SSPS na íntegra

"A Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo informa que o secretário Viana, o superintendente Luciano e a empresa Verdi estão a caminho do Nugesp para tratar da situação e buscar uma solução imediata.

Como medida emergencial, será derrubado o muro para evitar novos danos, além de viabilizar uma moradia temporária à família afetada.

Além disso, a equipe da Seção de Atendimento ao Servidor (SASS) também está no local para prestar o devido suporte.

Seguimos acompanhando de perto o caso e trabalhando para garantir a segurança e o bem-estar de todos os envolvidos."