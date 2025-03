Com pressa e digitando no celular, um estudante da UFRGS atravessava, em plena noite, o Parque Farroupilha para chegar à Avenida José Bonifácio. No caminho, no entorno do espelho d'água, pessoas praticavam esportes e passeavam com cachorros perto das 21h na quarta-feira (19). O cenário é diferente do que se costumava presenciar no parque a partir do pôr do sol.

Conhecida também como Redenção, a área ganhou fama de local perigoso, ainda mais à noite. Assaltantes podiam se esconder em trechos escuros para abordar quem passasse. Com mais iluminação e um posto da Guarda Municipal, a sensação de segurança aumentou, avalia a moradora do bairro Cidade Baixa Joana Marques de Souza, que costuma passear com seu cachorro no parque após as 19h30min.

— É o único horário do dia que posso. Sinto que desde o começo do verão aumentou o número de gente aqui. Há alguns meses, era impensável eu vir aqui à noite. Uma amiga disse que corria na Redenção neste horário. Dei uma chance e agora venho sempre, mas tem que "ficar esperto" — diz Joana.

Leia Mais Prefeitura irá autorizar obra de condomínios populares para remover casas da margem do Arroio Cavalhada

Além dela, mais gente desfrutava do espaço público naquele horário da quarta-feira, quando o clima estava ameno. Havia pessoas caminhando e correndo, ciclistas, crianças brincando e casais namorando. Um trio de aposentados sentava em um banco para observar as estrelas.

— A gente é louco, gosta de ver as constelações. Somos vizinhos e amigos de longa data. Moramos aqui perto, a Redenção é nosso jardim — contou Lauro Moure, que já tinha passado da hora de voltar para casa, brincou.

— Tenho ficado até mais tarde quando o tempo está bom — completa.

Redenção tem sido usada à noite para prática de esportes. André Ávila / Agencia RBS

Mais iluminação

A sensação de que o parque está mais iluminado se deve a dois fatores: 382 novos pontos de luz instalados pela concessionária IPSul, responsável pelo serviço em toda a cidade; e o levantamento de copas das árvores, feito pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb), e que consiste na remoção dos ramos mais baixos, permitindo entrada maior da iluminação.

— Temos uma equipe fixa no parque que faz reparos diariamente, como corte de grama, poda, limpeza dos lagos, plantios, troca de lixeiras e reparos nos playgrounds. Nesta semana, plantamos 7 mil mudas de flores no espelho d'água. Isso traz uma sensação de mais cuidado com o parque — diz o secretário municipal de Serviços Urbanos, Vitorino Baseggio.

Recentemente, foi reformada a cancha de bocha, e os banheiros já entraram na lista de estruturas a receberem reparos, segundo a prefeitura. Os bancos foram pintados e alguns estão sendo trocados, assim como as lixeiras. A equipe também faz rondas para fiscalizar se há postes de luz apagados. Quando a reportagem esteve no local, viu pelo menos três que não funcionavam.

A pista de corrida da Redenção, que também passou por intervenções recentemente, estava bastante movimentada na noite de quarta. Em um ambiente cercado e ainda mais iluminado, Jeferson Lopes, professor da assessoria de corrida 040, aguardava a chegada de alunos. Um deles, Filipe Silva, finalizou seu treino às 20h. Foi a primeira corrida dele à noite no local.

— Comecei a correr na Redenção no inicio do verão, mas de manhã, quando clareava. Dentro da pista eu me senti seguro, tem bastante gente. Mas acho que o corredor do lado de fora precisa de mais iluminação. Estou até pensando em instalar uma lanterna na minha bicicleta para enxergar melhor quando for embora — diz Filipe.

Comércio ajuda

Em dois pontos da Redenção a vida noturna ganha força devido ao comércio. Entre as árvores e próximo à Avenida João Pessoa fica o Refúgio do Lago. Inaugurado em 2022, o espaço reúne diversas operações gastronômicas. Mesas foram instaladas em volta de contêineres. Quando a reportagem foi ao local, na quarta-feira, o movimento era pequeno.

Em outro ponto havia mais agito. Dezenas de pessoas se reuniam no Mercado Bom Fim, em mesas de frente para a Avenida Osvaldo Aranha. O local conta com diversas operações, como restaurantes, petshop e floristas. O maior movimento se concentrava no restaurante Armazém da Redenção, que serve petiscos, pratos feitos e vende mais de 800 rótulos de vinhos e espumantes.

— O fluxo está cada vez melhor. Antes, o pessoal ficava com medo de vir para o parque à noite. Hoje, vejo que está fluindo mais o movimento. Durante a semana, vem mais o pessoal do bairro, mas nos finais de semana recebemos pessoas de longe e muitos turistas — diz Caroline Ryba Milan, sócia do negócio instalado há 10 anos no local.

Leia Mais Empresa prevê inaugurar em julho espaço de comércio e lazer na área onde ficava o posto de combustíveis da Redenção

Em dias de show, o Auditório Araújo Vianna atrai ainda mais clientes. O espaço para apresentações foi concedido à Opinião Produtora em 2019, que reformou o prédio e fez melhorias no paisagismo do entorno.

Ainda há relatos de assaltos

Mesmo com a sensação de mais segurança, ainda é preciso estar atento. Há alguns pontos escuros no parque e os assaltos não deixaram de acontecer. Também estudante da UFRGS, Luana Soares esperava por um ônibus em uma parada junto ao parque na quarta-feira à noite. Abordada pela reportagem, ela disse que teve receio de estar sendo novamente assaltada no local — ela foi vítima de um roubo há dois meses.

— Agora ando com um celular antigo na mochila caso venha a acontecer de novo. Nessa última vez, o cara fingiu estar esperando ônibus, puxou assunto e depois pediu meu celular. Me assustei e não tinha ninguém para pedir ajuda — disse a estudante.

Desde 2023, a Guarda Municipal tem um posto no parque. O órgão não dispõe de dados oficiais sobre o número de assaltos no local, mas o comandante Marcelo Nascimento diz que o patrulhamento aumentou do ano passado para cá. Em fevereiro de 2025, foram feitas 172 rondas em toda a área, quase o triplo do mesmo período em 2024, quando se fez 60.

— Para a sensação de segurança, este item é muito importante. A presença preventiva faz com que as pessoas saibam que o local está sendo monitorado e vigiado — diz Nascimento.

Novas intervenções