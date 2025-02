Empresa prevê inaugurar em julho espaço de comércio e lazer na área onde ficava o posto de combustíveis da Redenção

O cenário de abandono, com mato crescendo em meio ao concreto, na área de 462 metros quadrados do antigo posto de combustíveis da Redenção deve começar a mudar nos próximos 30 dias .

A empresa Alegrow, selecionada pela prefeitura para explorar o local, aguarda pelo alvará de funcionamento para iniciar as obras. O documento é emitido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus).

Em entrevista a Zero Hora, um diretor da empresa informou que o documento foi assinado na segunda-feira (10) e encaminhado para o órgão responsável. A obra no local iniciará em até 30 dias após a emissão do alvará de funcionamento e deve ser concluída em 120 dias.