Para fugir do calorão, gaúchos escolhem praticar atividades físicas durante a noite

A realização de atividades físicas durante o período noturno se tornou uma alternativa para quem busca manter a saúde em dia em meio às altas temperaturas . Zero Hora notou a tendência ao circular pelos principais parques de Porto Alegre, assim como pela orla do Guaíba, na noite desta sexta-feira (7).

— Eu tive uma insolação e nem tinha ido correr tarde. Era 7h da manhã, o sol nem estava tão forte, mas, mesmo assim, tive uma insolação. Passei o dia inteiro mal, com dor de cabeça, me sentindo fraca. A temperatura está muito alta e acaba deixando a gente mal — relatou a estudante, que realizava corridas na Orla nesta noite.

O engenheiro aeronáutico Michel Rondelli, 46 anos, tornou a prática de corrida uma rotina. Ele, que está treinando para disputar uma prova de três quilômetros de corrida no próximo mês, mudou de horário após sofrer com queimaduras na pele durante uma tarde de corrida.

— Comecei a vir de noite, que tem esses ventos, esses alívios, que não tem o sol e está mais fresco. A sensação é muito melhor. Quando tu corre, ainda é quente, mas depois que relaxa, a sensação é de alívio — avalia o corredor, que além de estar utilizando as noites para a prática esportiva, passou a usar roupas leves e caprichar na hidratação para driblar as altas temperaturas.

— Esse calor é muito abrasivo. Mesmo agora continua quente, mas é menos quente que às 18h, por exemplo. Já fiz treinos durante a tarde e me arrependi. Estava calor demais. É impossível você sentir algum tipo de prazer ou satisfação correndo num horário como três horas da tarde, por exemplo. É muito ruim. O exercício tem que ser algo prazeroso. Não é só questão de saúde. É também prazer. Com o calor, não tem como sentir satisfação — avalia.

Cuidados são necessários no calor

Conforme o vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física do Rio Grande do Sul, Rodrigo Araújo, a prática esportiva no verão precisa de uma atenção redobrada. Uma das recomendações é, justamente, realizá-la em um momento do dia que seja mais ameno, com menos exposição solar, de modo a não sobrecarregar o corpo. Isso porque a exposição solar e a elevação da temperatura corporal podem causar riscos à saúde.