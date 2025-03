Tradicional restaurante em prédio histórico de Porto Alegre encerra operações: "Dever cumprido", diz sócio

A vista de sétimo andar para o Guaíba, o pé direito alto e a linda decoração do salão, o atendimento atencioso e fraternal, a amizade genuína entre sócios, frequentadores e equipe de trabalho. Todos esses fatores, associados à excelente culinária praticada diariamente no local, fizeram o Berna ser carinhosamente conhecido como "muitas coisas, e também um restaurante".

O estabelecimento, que tem uma longa lista de admiradores e clientes — amigos, como ressalta o sócio Elton Pivatto —, foi fundado há 39 anos, com uma operação na Rua Caldas Júnior, no Centro Histórico de Porto Alegre. Funcionou ainda por alguns anos no antigo prédio do City Bank, na Rua Sete de Setembro, e ocupa desde 2004 o sétimo andar do histórico Palácio do Comércio, também no Centro da Capital. Esta sexta-feira (28), contudo, marca o último dia de sua operação.

— Este restaurante tem um significado muito importante para mim. Aqui fizemos verdadeiros amigos e construímos uma história maravilhosa, que eu vou levar para sempre comigo — destaca um emocionado Elton, 64 anos.

O sócio do restaurante administra a operação com sua esposa, Márcia Balestro, 54 anos. O casal recebe todos os clientes, passeia pelo salão, para quase que de mesa em mesa para bater um papo leve e descontraído. São os grandes responsáveis pelo ambiente acolhedor, uma das marcas do Berna, altamente elogiado pelo público.

Depois de praticamente quatro décadas de funcionamento, sendo as duas últimas na atual localização, o Berna vai fechar as portas. Por enquanto, não há planos de retomar a operação em outro local, mas essa hipótese ainda não está descartada pelos sócios.

— Primeiro, vamos encerrar este ciclo da melhor maneira possível, com a certeza do dever cumprido. Vamos descansar um pouco, depois de todos esses anos com uma rotina que também exige muito. Não dá para dizer que vamos reabrir o restaurante no futuro, mas também não dá para dizer que não vamos — afirma Elton.

Elton e Márcia receberam placa de homenagem na última semana. Mathias Boni / Agência RBS

Público fiel lamenta fim da operação

O Berna funcionava de segunda-feira a sexta-feira, servindo almoços das 11h às 15h. O estabelecimento oferecia um buffet com saladas, pratos quentes e sobremesas, além de petiscos, como os famosos pastéis.

Aberto ao público em geral, tinha como a maioria de seus frequentadores profissionais que trabalham no Centro. Um destes clientes assíduos é o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Cezar Miola, que já frequentava o Berna desde 1997, antes ainda de o estabelecimento se instalar no Palácio do Comércio.

— Estou muito chateado com essa notícia, tem um clima geral de consternação entre os frequentadores. Aqui fiz muitos amigos, incluindo, claro, o Elton e a Márcia. Se tornou uma verdadeira confraria — salienta Miola, que destaca a sopa de feijão servida às terças-feiras como um de seus pratos prediletos.

A vista do Guaíba é um dos atrativos que Cezar Miola aproveita no Berna. Mathias Boni / Agência RBS

Opinião semelhante é compartilhada pelo ex-presidente da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), Paulo Afonso Pereira. Também ex-vice-presidente da Federasul — que, assim como a ACPA, funciona no Palácio do Comércio —, Pereira é outro desses clientes que entrou para a "confraria" do Berna.

— Vai fazer muita falta, sem dúvida nenhuma. O ambiente é maravilhoso, o público se conhece, o atendimento é o melhor possível, sempre foi um grande prazer vir aqui, um programa especial. É, realmente, muitas coisas, e também um restaurante — reforça.

Paulo Afonso Pereira, outro frequentador assíduo do estabelecimento. Mathias Boni / Agência RBS

Homenagem nesta última semana

O Berna também era conhecido por atender o tradicional Tá na Mesa, organizado semanalmente pela Federasul, além de outros eventos da Associação Comercial de Porto Alegre. No Tá na Mesa desta quarta-feira (26), o último servido pelo restaurante, o presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa, ao lado de outros ex-presidentes da entidade, fizeram uma homenagem aos sócios, entregando uma placa de reconhecimento a Elton e Márcia.

— Essa relação com o restaurante Berna, com o Elton e com a Márcia, terminou indo muito além da relação comercial, que é profícua por si só, mas que, ao longo dos anos, foi evoluindo, dos bons serviços, para uma relação de parceria, que é baseada nessa característica deles, de busca por excelência, de olhar atento. É uma relação que foi muito sinérgica, por isso fizemos essa justa homenagem pra eles — aponta Rodrigo Sousa Costa.

Placa de homenagem foi entregue no Tá na Mesa da quarta-feira (26). Federasul / Divulgação

Além dos conhecidos filés servidos no Tá na Mesa, outros pratos do Berna ficaram marcados para o público. Segundo o chef Adelar Miguel Gerhard, 68 anos, que atuava havia 25 anos no restaurante, há um que se destaca entre os demais.

— O pato ao molho de laranja sempre fez muito sucesso. Há outras preferências, como as nossas massas, mas o pato é sempre muito lembrado e requisitado — complementa Adelar, que, após o fim da operação do Berna, tem planos de começar a fazer comida em casa e vender para o público em geral.

O chef Adelar Miguel Gerhard atuou por 25 anos no restaurante. Mathias Boni / Agência RBS